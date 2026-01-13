"هتوحشوني جدًا".. أفشة يودع الأهلي وجماهيره برسالة مؤثرة

ودّع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، جماهير القلعة الحمراء برسالة مؤثرة، بعد اقتراب انضمامه إلى الاتحاد السكندري.

وكتب أفشة عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "الرحلة فيها حاجات كتير حلوة عشناها مع بعض، من أفريقيا للدوري لبطولات العالم، كورة كثيرة راحت وجات، واحدة لبست غيّرت تاريخ كبير، وواحدة قلشت طيّرت فلوس كثير برضه، كل ده مش مهم".

وأضاف: "المهم إني عيشت طول عمري محبوب ومتشال على الرأس من أعظم جمهور في الدنيا، أنا بسيط وبحب أكون سهل وواضح، عايز أقول لكم هتوحشوني جدًا، أتمنى ميكونش وداع دائم، يبقى مؤقت لفترة قصيرة، أرجع فيها زي الأول وأكثر".

واختتم أفشة: "بحب جمهور الأهلي كثير، مش هاقول مع السلامة، هاقول إلى لقاء قريب تاني بإذن الله، جمهور الأهلي من كل قلبي شكرًا على اللي فات وعلى اللي جاي برضه".

