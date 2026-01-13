مباريات الأمس
كأس مصر

المصرية للاتصالات

2 1
14:30

فاركو

كأس ملك أسبانيا

ديبورتيفو لاكورونيا

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

فيردر بريمن

رسميا.. المصري يواصل تدعيم صفوفه بصفقة دولية جديدة

كتب : محمد خيري

04:46 م 13/01/2026

النادي المصري

واصل النادي المصري البورسعيدي تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بعدما أتم مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع الدولي الفلسطيني عميد صوافطة، لاعب خط وسط نادي السلط الأردني، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.

ويمتد عقد اللاعب اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية موسم 2027-2028، حيث نجحت إدارة المصري في إنهاء إجراءات الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، قبل خضوعه للكشف الطبي وبدء إجراءات قيده في قائمة الفريق.

ومن المقرر أن يتم تسجيل عميد صوافطة كلاعب محلي، في سجلات اتحاد الكرة، وفقًا للإجراءات المعمول بها مع اللاعبين الحاصلين على الجنسية الفلسطينية.

ولفت صوافطة الأنظار بقوة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تألقه مع منتخب فلسطين في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في قطر، حيث قدم مستويات مميزة ساهمت في زيادة الاهتمام بضمه.

المصري البروسعيدي صفقات المصري الفلسطيني عميد صوافطة

