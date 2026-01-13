مصر والسنغال والمغرب ونيجيريا.. موعد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا

أولى صفقات الشتاء.. صفقة الأهلي الجديدة يظهر في تدريبات اليوم

تشهد منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية وتستمر حتى 18 يناير الجاري، مواجهتين من العيار الثقيل، في ليلة كروية مرتقبة لعشاق الكرة الأفريقية.

مواعيد مباراتي نصف النهائي:

مصر × السنغال .. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة – غدًا الأربعاء

المغرب × نيجيريا .. السابعة مساءً – غدًا الأربعاء

طريق المنتخبات إلى نصف النهائي

تأهل منتخب مصر بعد إقصاء حامل لقب النسخة الماضية كوت ديفوار، مواصلًا مشواره بثبات نحو اللقب القاري.

تخطى منتخب السنغال نظيره مالي.

بلغ منتخب المغرب (صاحب الأرض والجمهور) هذا الدور عقب الفوز على الكاميرون بهدفين.

حجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل بعد التفوق على الجزائر.

القنوات الناقلة لمباريات نصف النهائي

تُنقل المباراتان حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قنوات beIN Sports Max، الناقل الرسمي لمنافسات البطولة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والسنغال

يمكن للجماهير متابعة مباراة مصر والسنغال عبر القناة الجزائرية الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: أفقي

طريقة الضبط:

الدخول إلى قائمة الإعدادات وإدخال الرقم السري 0000

أو

الوقوف على قناة الجزائرية الأرضية، الضغط على زر BISS، ثم إدخال الشفرة:

1100001100000000

ثم الضغط على موافق.