"صاحب إنجاز تاريخي".. من هو أليو زوبيرو المدير الفني للمصرية للاتصالات؟

كتب - محمد عبد السلام:

07:34 م 13/01/2026
  • عرض 2 صورة
    أليو زوبيرو

حقق فريق مصرية للاتصالات فوزا مهما على نظيره فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات دور الـ 16 في كأس مصر.

وبهذا الفوز نجح أليو زوبيرو في قيادة المصرية للاتصالات للصعود إلى ربع نهائي كأس مصر، لأول مرة في تاريخه.

من هو أليو زوبيرو مدرب المصرية للاتصالات؟

يبلغ المدرب النيجيري زوبيرو من العمر 61 عاما، وسبق له قيادة منتخب نيجيريا للشباب في بطولة كأس العالم، حيث نجح في التأهل إلى دور الـ16.

وودع منتخب نيجيريا للشباب البطولة عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين برباعية نظيفة، لينهي زوبيرو مشواره مع المنتخب بعدما قاد المنتخب في 10 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات، وتلقى 3 هزائم.

وقبل توليه مهمة تدريب منتخب نيجيريا للشباب، تولى زوبيرو تدريب فريق كانيمي ووريورز النيجيري، وقاد الفريق في 35 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 14 مباراة، مقابل 12 هزيمة.

وعمل المدرب النيجيري صاحب الـ61 عاما لسنوات طويلة في تدريب عدد من الأندية النيجيرية المغمورة، من بينها ويكي توريستس وجومبي يونايتد، الذي استمر في قيادته لمدة أربعة أعوام.

كما قاد زوبيرو فريق كانيمي ووريورز لمدة عامين، وتوج معه بلقب كأس نيجيريا، قبل أن يتولى تدريب منتخب نيجيريا للشباب تحت 20 عاما، حيث حقق المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.

ويذكر أن هذه تعد المرة الأولى، التي يتولى فيها المدير زوبيرو قيادة أي فريق مصري.

موعد مباراة المصرية للاتصالات وإنبي

ومن المقرر أن يلاقي المصرية للاتصالات نظيره إنبي، ضمن مواجهات دور الـ 8 في كأس مصر، يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل.

ويقع فريق المصرية للاتصالات في الدوري المصري للمحترفين "الدرجة الثانية"، ويحتل المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة.

أليو زوبيرو المصرية للاتصالات كأس مصر مباراة فاركو ومصرية للاتصالات

