رسميا.. الأهلي يعلن انتقال محمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي، إعارة لاعب وسط الفريق محمد مجدى أفشة، إلى الاتحاد السكندري بعقد لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

وذكر النادي الأهلي، في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي، أن أفشة شارك في مران الفريق الجماعي بشكل طبيعي اليوم، حرص اللاعبون والجهاز الفني للفريق على وداعه قبل رحيله.

ولم يظهر أفشة كثيرا رفقة النادي الأهلي خلال الموسم الحالي، حيث شارك رفقة الفريق في 6 مباريات فقط، لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان أفشة انضم إلى النادي الأهلي، في يوليو 2019 قادما من فريق بيراميدز، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير الحالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب.

وتوج صاحب ال 29 عاما رفقة النادي الأهلي، منذ الانضمام إلى الفريق في عام 2019، ب 20 لقبا مختلفا، ما بين ألقاب محلية وقارية.

