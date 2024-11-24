مصراوي يكشف سبب عدم مشاركة عمر الساعي مع الأهلي

كتب - محمد القرش:

غاب لاعب النادي الأهلي الجديد، عمر الساعي، عن جميع المباريات التي خاضها المارد الأحمر في موسم 2024/25.

وقال مصدر "لمصراوي" أن سبب عدم مشاركة الساعي مع الأهلي حتى الآن، هو عدم اقتناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر به.

وأوضح المصدر أن كولر كان ضد فكرة التعاقد معه، لكن مجلس الإدارة أبلغه أنه لاعب من أجل مستقبل النادي، لذا وافق بشرط أن تكون مشاركته وفقا بقرار منه.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة تحدث مع كولر بشأن عدم مشاركة اللاعب، وبرر سبب غيابه بضغط المباريات المهمة، وأنه سيشارك خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن عمر الساعي انضم إلى النادي الأهلي في بداية الموسم الجاري قادما من الإسماعيلي، في صفقة بلغت قيمتها 930 ألف دولار.

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