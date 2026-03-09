أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويواجه بيراميدز نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة في الدوري المصري.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد هيئة قناة السويس.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: محمود زلاكة - مصطفى زيكو - أحمد عاطف قطة - حامد حمدان - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمود مرعي - باسكال فيري - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - عودة فاخوري - دودو الجباس - فيستون ماييلي