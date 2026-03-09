إعلان

أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة

كتب : محمد أبو بكر

07:41 م 09/03/2026

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن دولة الكويت تعرضت لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة تُعد صديقة، على الرغم من حرص الكويت على عدم السماح باستخدام أراضيها أو أجوائها أو سواحلها في أي أعمال عسكرية ضد تلك الدولة، وقد تم إبلاغها بذلك مرارًا عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات الآثمة استهدفت المجال الجوي الكويتي، وأراضيها، بالإضافة إلى المرافق المدنية والبنية التحتية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية، وتعديًا سافرًا على سيادة الكويت وأمنها واستقرارها.

وشدد أمير البلاد على أن الكويت ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدًا على أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الدول المجاورة في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

