بيراميدز يعترض على طاقم تحكيم مباراته أمام البنك الأهلي

أبدى نادي بيراميدز اعتراضه الشديد على طاقم الحكام المعين لإدارة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري مساء اليوم، بقيادة الحكم أمين عمر ووجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو، وذلك بسبب وقائع سابقة ضد النادي وشكاوى ما زالت قائمة.

تفاصيل اعتراض بيراميدز على طاقم الحكام

أكد النادي أنه سبق وأن قدم اعتراضًا على تعيين الحكم أمين عمر لإدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفًا فيها، نظرًا لقرارات عديدة سابقة اعتبرها النادي مجحفة، حيث تقدم النادي بشكوى ضده في شهر أغسطس الماضي وطالب بعدم إشراكه في أي مباراة للفريق مستقبلاً.

كما أعرب النادي عن اعتراضه على وجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو، مستندًا إلى وقائع سابقة أبرزها طرده للاعب بيراميدز أحمد توفيق في مواجهة الأهلي الموسم الماضي، وهو القرار الذي وصفه النادي بأنه غير مبرر.

وأضاف بيراميدز أن الشكوى ضد محمود عاشور تضمنت أيضًا واقعة تعرض فيها هو ونجله لتعدٍ لفظي على النادي بعد انتهاء المباراة، وقد تم تقديم الشكوى رسميًا عن طريق المدير الإداري أحمد زاهر.

