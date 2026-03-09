مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يعترض على طاقم تحكيم مباراته أمام البنك الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

07:44 م 09/03/2026

نادي بيراميدز (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى نادي بيراميدز اعتراضه الشديد على طاقم الحكام المعين لإدارة مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في الدوري مساء اليوم، بقيادة الحكم أمين عمر ووجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو، وذلك بسبب وقائع سابقة ضد النادي وشكاوى ما زالت قائمة.

تفاصيل اعتراض بيراميدز على طاقم الحكام

أكد النادي أنه سبق وأن قدم اعتراضًا على تعيين الحكم أمين عمر لإدارة أي مباراة يكون بيراميدز طرفًا فيها، نظرًا لقرارات عديدة سابقة اعتبرها النادي مجحفة، حيث تقدم النادي بشكوى ضده في شهر أغسطس الماضي وطالب بعدم إشراكه في أي مباراة للفريق مستقبلاً.

كما أعرب النادي عن اعتراضه على وجود الحكم محمود عاشور على تقنية الفيديو، مستندًا إلى وقائع سابقة أبرزها طرده للاعب بيراميدز أحمد توفيق في مواجهة الأهلي الموسم الماضي، وهو القرار الذي وصفه النادي بأنه غير مبرر.

وأضاف بيراميدز أن الشكوى ضد محمود عاشور تضمنت أيضًا واقعة تعرض فيها هو ونجله لتعدٍ لفظي على النادي بعد انتهاء المباراة، وقد تم تقديم الشكوى رسميًا عن طريق المدير الإداري أحمد زاهر.

إقرأ أيضًا:

سلوت يعلن قائمة ليفربول لمواجهة جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان حكم مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة
شئون عربية و دولية

أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء غاشم من دولة جارة مسلمة
انكشف المستور.. عيادة أسنان وراء لافتات "الفن مش رسالة" بالإسكندرية (فيديو
أخبار المحافظات

انكشف المستور.. عيادة أسنان وراء لافتات "الفن مش رسالة" بالإسكندرية (فيديو
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا
رياضة محلية

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش.. زيزو بديلًا
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
أخبار مصر

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة