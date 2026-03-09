ترامب: غير راضٍ عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راضٍ عن تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى لإيران.

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ أي قرار بشأن إرسال قوات إلى إيران لتأمين المواد النووية في أصفهان، مؤكدًا أن بلاده بعيدة جدًا عن أي خطوة من هذا النوع في الوقت الحالي، بحسب نيويورك بوست.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن السفن المتوقفة في مضيق هرمز بحاجة إلى "إظهار الشجاعة" والدفع عبر الممر البحري الحيوي، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من أسطول إيران.

وأضاف "ترامب"، أن الولايات المتحدة أغرقت جميع السفن الإيرانية وكل صواريخ الإطلاق تقريبًا، باستثناء 20% منها، بحسب فوكس نيوز.