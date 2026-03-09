أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الحر باتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى توقف جزئي للحركة المرورية قبل تدخل الأجهزة الأمنية.

تدخل فرق الأمن والإسعاف

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور قوات الأمن ومرور القليوبية إلى مكان التصادم، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

طبيعة الإصابات والإسعافات

أظهرت المعاينة الأولية أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات، مع اشتباه كسور لبعض المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

إعادة الحركة المرورية وتأمين الطريق

قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، مع تأمين الطريق لمنع وقوع حوادث مماثلة في نفس المنطقة.

تحرير محضر وإخطار النيابة

تم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث يجري الاستماع إلى أقوال المصابين وشهود العيان وفحص السيارتين لمعرفة أسباب الواقعة والملابسات.