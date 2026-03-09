قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن أي خطة جادة لتطوير مبنى "ماسبيرو" العريق يجب أن تستند إلى ركيزة اقتصادية صلبة تشبه "عمود الخيمة"، مشدداً على أن هذا المسار يعتمد بشكل أساسي على محورين لا ينفصلان، أولهما النهوض بالمستوى المعيشي والمهني لكافة الكوادر البشرية داخل التلفزيون المصري.

وأضاف سعدة، خلال استضافته ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أن هذا التطوير يبدأ بضمان حصول الموظفين على رواتب عادلة، وتوفير منظومة معاشات مستقرة، بالإضافة إلى حل كافة العقبات المتعلقة بالملف العلاجي، مؤكداً أن الاستقرار المادي والصحي هو ما يؤهل العاملين لأداء رسالتهم بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن المحور الثاني للتطوير يتمثل في الارتقاء بـ "جودة الرسالة الإعلامية"؛ لضمان تقديم محتوى مؤثر يمتلك القدرة على جذب المشاهد مرة أخرى، مشيراً إلى أن الرابط المشترك بين رفاهية العامل وجودة المحتوى هو الفكر الاقتصادي الذي يجب أن تتبناه الإدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "الإدارة" هي المحرك الرئيسي لنجاح أي محاولة للتحديث، حيث يتوجب عليها العمل في كافة الاتجاهات والمسارات بالتوازي لضمان استعادة ماسبيرو لمكانته الرائدة.