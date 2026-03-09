أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن نقابة الإعلاميين تتبع نظامًا إداريًا مختلفًا يعتمد على الاستقلال المالي التام، قائلًا: «إحنا بندير النقابة، وما بناخدش ولا مليم من الدولة، إحنا بندير إدارة اقتصادية ذاتية، رابطين ودائع في البنوك، ما رفعناش قيمة الاشتراك من 2018 حتى الآن».

وقال سعدة خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس" إن النقابة تقدم الخدمة الطبية بدون اشتراك طبي إضافي، وبكارنية النقابة فقط، وتشمل المظلة الطبية الأعضاء أو التصريح، الزوج والزوجة، الأبناء، الأب والأم للزوجين، مؤكدًا أن هذا يعكس قدرات الإدارة الاقتصادية في النقابة وكفاءتها في إدارة مواردها.

وأضاف أن كل ما قامت به النقابة يقوم على قانون نقابة الإعلام رقم 93 لسنة 2016، موضحًا أن النقابة أسست إدارة اقتصادية متينة وتزاحم الآن في السوق الإعلامي بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه تخصص في الإدارة الاقتصادية حتى يكون قادرًا على تطبيق هذه السياسات بشكل فعال ومستدام.