ضبط شخصين يروعان السائقين بالحجارة بالإسكندرية الزراعي بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

08:15 م 09/03/2026

الأمن يقبض على عاطلين هاجما السيارات

تلقت الأجهزة الأمنية معلومات حول مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخصين باستجداء المارة وإلقاء الحجارة على السيارات بطريق الإسكندرية الزراعي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
قاد معاونو مباحث القسم تحريات دقيقة تمكنوا خلالها من تحديد هويتي المتهمين وضبطهما، وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة، موضحين أنهما ارتديا ملابس رثة وحملا حجارة لترهيب قائدي السيارات وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لهما.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ العقوبات القانونية المناسبة.

