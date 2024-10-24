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مشهد إنساني بين مؤمن زكريا والخطيب في نهائي السوبر المصري

11:35 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه الدعم إلى لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق مؤمن زكريا، عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وقام مؤمن زكريا بنشر صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عقب نهاية المباراة وهو يقبل رئيسه.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة، بالتعادل السلبي دون أهداف.

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