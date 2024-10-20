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أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا

10:49 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (3)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (2)
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    لقطات من فوز الأهلي على سيراميكا (1)
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    الأهلي وسيراميكا
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التقدم
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (2)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (4)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (3)
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    إحماءات الأهلي قبل المباراة (1)
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التقدم (2
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    جماهير الأهلي تحتفل بالهدف
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    لاعبو الأهلي يحتفلون بهدف التقدم (1
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علق الإعلامي ولاعب النادي الأهلي السابق، أحمد شوبير على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على سيراميكا كليوباترا في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات كأس السوبر المصري.

وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع إكس: " الحمد والشكر لله".

وحل مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في تشكيل الأهلي الأساسي اليوم ضد سيراميكا.

أحرز هدفا الأهلي طاهر محمد طاهر، فيما سجل هدف سيراميكا الوحيد فاخري لاكاي.

ويواجه النادي الأهلي نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري

مصطفى شوبير الأهلي نتيجة مباراة الأهلي اليوم أحمد شوبير الأهلي والزمالك
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