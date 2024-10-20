أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على سيراميكا
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علق الإعلامي ولاعب النادي الأهلي السابق، أحمد شوبير على فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على سيراميكا كليوباترا في مباراة أقيمت اليوم ضمن منافسات كأس السوبر المصري.
وكتب شوبير على حسابه الخاص بموقع إكس: " الحمد والشكر لله".
وحل مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في تشكيل الأهلي الأساسي اليوم ضد سيراميكا.
أحرز هدفا الأهلي طاهر محمد طاهر، فيما سجل هدف سيراميكا الوحيد فاخري لاكاي.
ويواجه النادي الأهلي نادي الزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري
الحمد والشكر لله— Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 20, 2024
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