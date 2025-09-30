مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

26 29
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي

كتب : محمد القرش

06:09 م 30/09/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي، ريان آيت نوري، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

لم يرتفع سعر أي لاعب اليوم

لاعبون انخفضت أسعارهم

أوين بيفان (بورنموث) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريمي ريس دوتين (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دوايت ماكنيل (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ريان آيت نوري (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

تشيدو أوبي (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

خوسيه سا (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

