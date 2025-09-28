فانتازي.. ارتفاع سعر 9 لاعبين بالدوري الإنجليزي

ارتفع سعر 9 لاعبين اليوم الأحد، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

أنطوان سيمينيو (بورنموث) 7.8 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ألكسندر إيزاك (ليفربول) 10.6 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.4 مليون جنيه إسترليني

تيجاني رايندرز (مانشستر سيتي) 5.8 مليون جنيه إسترليني

ويلسون إيزيدور (سندرلاند) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ميكي فان دي فين (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

ماركو بيزوت (أستون فيلا) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دونيل مالين (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني

جاكوب برون لارسن (بيرنلي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 6.1 مليون جنيه إسترليني

كول بالمر (تشيلسي) 10.3 مليون جنيه إسترليني

ناثانيال كلاين (كريستال بالاس) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه إسترليني

ييريمي بينو (كريستال بالاس) 5.9 مليون جنيه إسترليني

رومان ديكسون (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هاري ويلسون (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ستيفان أورتيجا (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

لويس هول (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جاكوب مورفي (نيوكاسل) 6.2 مليون جنيه إسترليني

أولا أينا (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ماتز سيلز (نوت أم فورست) 4.9 مليون جنيه إسترليني

حبيب ديارا (سندرلاند) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جان كلير توديبو (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

فير لوبيز جونزاليس (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ديفيد مولر وولف (ولفرهامبتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني