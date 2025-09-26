مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

خبيرة فانتازي تكشف أفضل فريق لتفعيل خاصية "وايلد كارد"

كتب : مصراوي

04:17 م 26/09/2025

فانتازي

تستخدم سام بونفيلد خبيرة فانتازي الدوري الإنجليزي خاصية "الوايلد كارد" الخاصة بها في الجولة السادسة، حيث كشفت عن فريقها المكون من 15 لاعبا.

وفضّلت خبيرة الفانتازي ضم العديد من الثنائيات، مثل، تيمبر وديفيد رايا، وجواو بيدرو مع مارك جويو من تشيلسي.

أفضل فريق "وايلد كارد"

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا - ديفيد رايا.

الدفاع: جورين تيمبر - ماركوس سينيسي - مارك جوهي - ميكي فان دي فين - جابرييل جودموندسون.

الوسط: محمد صلاح - أنطوان سيمينيو - محمد قدوس - تيجاني رايندرز - أنطون ستاش.

الهجوم: إيرلينج هالاند - جواو بيدرو - مارك جويو.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، حيث تُغلق نافذة الانتقالات فيس تمام الساعة الواحدة ظهرا.

