فولتمايد وتشافي.. أسعار ومراكز اللاعبين الجدد بفانتازي الدوري الإنجليزي

08:15 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

تشافي سيمونز مع منتخب هولندا

background

كتب - محمد القرش:

كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، عن أسعار اللاعبين الجُدد المنضمين للفرق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

وتم تسعير نيك فولتمايد مهاجم نيوكاسل يونايتد بـ 7 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء تشافي سيمونز لاعب خط وسط توتنهام بنفس السعر.

أسعار ومراكز اللاعبين الجدد بفانتازي

نيك فولتمايد (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني - مهاجم

تشافي سيمونز (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني - لاعب خط الوسط

سونغوتو ماجاسا (وست هام) 5 مليون جنيه إسترليني - لاعب خط الوسط

فيكتور ليندلوف (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع

أليكس خيمينيز (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع

نيكولو سافونا (نوتنجهام فورست) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع

جون فيكتور (نوتنجهام فورست) 4 مليون جنيه إسترليني - حارس مرمى

