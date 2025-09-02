فولتمايد وتشافي.. أسعار ومراكز اللاعبين الجدد بفانتازي الدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
كشف الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، عن أسعار اللاعبين الجُدد المنضمين للفرق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.
وتم تسعير نيك فولتمايد مهاجم نيوكاسل يونايتد بـ 7 مليون جنيه إسترليني، بينما جاء تشافي سيمونز لاعب خط وسط توتنهام بنفس السعر.
أسعار ومراكز اللاعبين الجدد بفانتازي
نيك فولتمايد (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني - مهاجم
تشافي سيمونز (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني - لاعب خط الوسط
سونغوتو ماجاسا (وست هام) 5 مليون جنيه إسترليني - لاعب خط الوسط
فيكتور ليندلوف (أستون فيلا) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع
أليكس خيمينيز (بورنموث) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع
نيكولو سافونا (نوتنجهام فورست) 4.5 مليون جنيه إسترليني - مدافع
جون فيكتور (نوتنجهام فورست) 4 مليون جنيه إسترليني - حارس مرمى
