فانتازي.. ارتفاع سعر ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول

كتب - محمد القرش:

شهد اليوم ارتفاع سعر لاعب ليفربول، ألكسندر إيزاك، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ألكسندر إيزاك (ليفربول) 10.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جوش نيكولز (أرسنال) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريس جيمس (تشيلسي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

تيم إيروجبونام (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

سيباستيان بورناو (ليدز) 3.9 مليون جنيه إسترليني

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.8 مليون جنيه إسترليني

فلوريان فيرتز (ليفربول) 8.3 مليون جنيه إسترليني

مالك ثياو (نيوكاسل) 4.9 مليون جنيه إسترليني