أفضل تشكيل للجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

05:19 ص الجمعة 29 أغسطس 2025

فانتازي (1)

background

كتب - يوسف محمد:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة من البريميرليج، قبل غلق انتقالات الأسبوع الثالث اليوم الجمعة.

وضمت تشكيلة أفضل 11 لاعبا للجولة الثالثة في فانتازي الدوري الإنجليزي، ثلاثة لاعبين من مانشستر يونايتد ومثلهم من فريق ونوتنجهام فورست.

أفضل تشكيل للجولة الثالثة من فانتازي الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ماتز سيلز (نوتنجهام فورست 5.0 مليون جنيه إسترليني)

خط الدفاع: مارك كوكوريلا (تشيلسي 6.1 مليون جنيه إسترليني)، بيدرو بورو (توتنهام 5.5 مليون جنيه إسترليني)، باتريك دورجو (مانشستر يونايتد 4.5 مليون جنيه إسترليني).

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد 9.0 مليون جنيه إسترليني)، ماتيوس كونها (مانشستر يونايتد 8.1 مليون جنيه إسترليني)، مورجان جيبس ​​وايت (نوت أم فورست 7.5 مليون جنيه إسترليني)، ميكيل دامسجارد (برينتفورد 5.9 مليون جنيه إسترليني).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي 14.1 مليون جنيه إسترليني)، كريس وود (نوتنجهام فورست 7.7 مليون جنيه إسترليني)، جواو بيدرو (تشيلسي 7.6 مليون جنيه إسترليني)

