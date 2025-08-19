ماذا قدم صلاح ومرموش في الجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

شارك الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، مع فرقهم بالجولة الأولى من فانتازي الدوري الإنجليزي 2025/26.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث، مشاركة محمد صلاح أساسيا كالعادة، قبل أن يسجل هدف في فوز الريدز برباعية مقابل هدفين.

وحصد صلاح 8 نقاط بفضل تسجيل هدف (5 نقاط)، 90 دقيقة لعب (نقطتين)، ونقطة إضافية.

وعلى الجانب الآخر، شارك مرموش بديلا مع السيتي أمام ولفرهامبتون، حيث لعب 24 دقيقة فقط ليحصد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة المقبلة، بينما يواجه السيتي منافسه توتنهام هوتسبير.