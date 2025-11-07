هالاند قائد.. أفضل 11 لاعبا للجولة الحادية عشر من فانتازي البريميرليج

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل تشكيل للجولة الـ11، والذي يتضمن لاعبين من المتوقع أن يتألقوا ويحققوا العديد من النقاط.

وشهد التشكيل اختيار إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي قائدا للفريق، بينما جاء ماتيتا مهاجم كريستال بالاس نائبا له.

أفضل تشكيل للجولة الـ11 من فانتازي

حراسة المرمى: ماتز سيلز (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه.

خط الدفاع: جابرييل (أرسنال) 6.6 مليون جنيه - مونوز (كريستال بالاس) 5.7 مليون جنيه - تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه.

خط الوسط: بوكايو ساكا (أرسنال) 10.1 مليون جنيه - مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه - ديكلان رايس (أرسنال) 6.8 مليون جنيه - إنزو فرنانديز (تشيلسي) 6.7 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.8 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.9 مليون جنيه - جارود بوين (وست هام) 7.7 مليون جنيه.