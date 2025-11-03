مباريات الأمس
فانتازي.. ارتفاع سعر 5 لاعبين قبل انتهاء الجولة العاشرة

كتب : محمد القرش

05:31 م 03/11/2025

فانتازي الدوري الانجليزي

ارتفع سعر 5 لاعبين قبل انتهاء الجولة العاشرة، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.6 مليون جنيه إسترليني

ديكلان رايس (أرسنال) 6.8 مليون جنيه إسترليني

داني ويلبيك (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

مويسيس كايسيدو (تشيلسي) 6 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.9 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

لينو سوزا (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جيك أوبراين (إيفرتون) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) 5.5 مليون جنيه إسترليني

آيدن هيفن (مانشستر يونايتد) 3.8 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 7.7 مليون جنيه إسترليني

جون أرياس (ولفرهامبتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

