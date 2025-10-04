مباريات الأمس
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

ليفربول

فانتازي.. انخفاض سعر محمد صلاح نجم ليفربول

كتب : محمد القرش

06:22 م 04/10/2025

محمد صلاح

شهد اليوم انخفاض سعر نجم ليفربول، محمد صلاح، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

بوكايو ساكا (آرسنال) 9.9 مليون جنيه إسترليني

فيكتور جيوكيريس (آرسنال) 9.1 مليون جنيه إسترليني

يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.0 مليون جنيه إسترليني

رايان جرافنبرش (ليفربول) 5.7 مليون جنيه إسترليني

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.5 مليون جنيه إسترليني

نيك ولتيماد (نيوكاسل) 7.2 مليون جنيه إسترليني

دان بيرن (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

مايلز لويس سكلي (أرسنال) 5.2 مليون جنيه إسترليني

ناثان كولينز (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مايلز بيرت هاريس (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ستيفانوس تزيماس (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كايل ووكر (بيرنلي) 4.4 مليون جنيه إسترليني

تريفو تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه إسترليني

بيتو (إيفرتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

محمد صلاح (ليفربول) 14.4 مليون جنيه إسترليني

فلوريان ويرتز (ليفربول) 8.1 مليون جنيه إسترليني

هارفي بارنز (نيوكاسل) 6.4 مليون جنيه إسترليني

رودريجو بينتانكور (توتنهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

إيان بوفيدا (سندرلاند) 4.8 مليون جنيه إسترليني

