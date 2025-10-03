مباريات الأمس
قبل الجولة السابعة.. من هم اللاعبون الموقوفون أو القريبون من الإيقاف في فانتازي؟

كتب : محمد القرش

02:53 م 03/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن غلق نافذة انتقالات الجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث يجب على المدربين الحظر من شراء اللاعبين الغائبين عن فرقهم بسبب الإيقاف أو حتى القريبون منه.

وأي لاعب يحصل على خمسة إنذارات خلال 19 مباراة مع فريقه بالدوري الإنجليزي الممتاز، يتم إيقافه لمدة مباراة واحدة في نفس المسابقة، ولا يتم نقل البطاقات الصفراء إلى كأس الاتحاد الأوروبي أو كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعبون الموقوفون

- تشالوباه (تشيلسي ) - الجولة 7

- كيرنان ديوسبري (إيفرتون) - الجولة 7

- سوتشيك (وست هام يونايتد) - الجولة 7

- رينيلدو ماندافا (سندرلاند) - من الجولة 6 إلى 8

اللاعبون القريبون من الإيقاف

- ساشا لوكيتش (فولهام) - 4 إنذارات

- كالافيوري (أرسنال) - 3 إنذارات

- أليكس خيمينيز (بورنموث) - 3 إنذارات

- آدامز (بورنموث) - 3 إنذارات

- كولينز (برينتفورد) - 3 إنذارات

- هيوز (كريستال بالاس) - 3 إنذارات

- إيرويجبونام (إيفرتون) - 3 إنذارات

- ويليامز (نوتنجهام) - 3 إنذارات

- كيلمان (وست هام) - 3 إنذارات

- دوهيرتي (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

- جوميز (ولفرهامبتون) - 3 إنذارات

