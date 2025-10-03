فانتازي.. أفضل 4 لاعبين للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين للجولة السابعة، إذ من المتوقع أن يحققوا الكثير من النقاط، قبل الموعد النهائي لغلق نافذة الانتقالات في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه

بداية من الجولة السابعة يدخل الجانرز في جدول مباريات مصنف "سهل" وفقا لتصنيفات صعوبة المباريات (FDR).

أولاً، هناك زيارة وست هام يونايتد الذي استقبل أكبر عدد من الأهداف من الكرات الثابتة، ثمانية أهداف، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025/26.

وفي الوقت نفسه، يعد رصيد أرسنال من الأهداف السبعة التي سجلها من الركلات الحرة والركنية هو الأفضل في الدوري.

إسماعيل سار (كريستال بالاس) 6.4 مليون جنيه

عاد الجناح السنغالي لفريق كريستال بالاس من الإصابة في الجولة السادسة، حيث سجل هدف الفوز لفريقه وحصد الحد الأقصى من النقاط الإضافية ليحقق 11 نقطة.

وكان هذا الهدف هو الثالث لسار في أربع مباريات فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26.

وأرقامه الأساسية تُعزز هذا الأداء الجيد، ومن بين جميع لاعبي خط وسط فانتازي الذين بدأوا مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، يُعدّ معدل سار، الذي يبلغ هدف متوقع (xG) لكل 125 دقيقة، هو الأفضل.

ولا يمكن لأي لاعب وسط أن يتفوق على إجمالي تسديداته الأربع من داخل منطقة الست ياردات، وهو مؤشر جيد آخر على حصوله على بعض المواقع الرائعة لتسجيل الأهداف.

يانكوبا مينتيه (برايتون) 5.9 مليون جنيه

الدولي الجامبي لاعب برايتون في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أداء هجوميًا مميزًا في كل من الجولات الثلاث الأخيرة.

وكما هو الحال مع سار، فإن الأرقام الأساسية تدعم هذا الاختيار، إجمالي 10 تسديدات من مينتيه داخل منطقة الجزاء هو عدد لا يمكن أن يتفوق عليه سوى لاعبين اثنين في خط الوسط.

ويلسون إيزيدور (سندرلاند) 5.6 مليون جنيه

عند الحديث عن جواهر فانتازي منخفضة التكلفة، فإن إيزيدور هو حاليًا ثاني أفضل مهاجم من حيث القيمة البريميرليج، حيث يعود بـ 4.8 نقطة لكل مليون يتم إنفاقه.

وبعد أن سجل ثلاثة أهداف، عزز مكانه في التشكيلة الأساسية لفريق ريجيس لو بريس في آخر ثلاث مباريات بعد أن بدأ الموسم كبديل مؤثر.