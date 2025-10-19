مباريات الأمس
فانتازي.. ارتفاع سعر نجم أرسنال اليوم

كتب : محمد القرش

06:12 م 19/10/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي

ارتفع سعر نجم أرسنال، ديكلان رايس، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديكلان رايس (أرسنال) 6.6 مليون جنيه إسترليني

نيك بوب (نيوكاسل) 5.2 مليون جنيه إسترليني

أنطون ستاش (ليدز) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

باو توريس (أستون فيلا) 4.3 مليون جنيه إسترليني

مورجان روجرز (أستون فيلا) 6.8 مليون جنيه إسترليني

هاكون فالديمارسون (برينتفورد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

جابرييل سلونينا (تشيلسي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

آشر أجبينوني (كريستال بالاس) 4.4 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مان سيتي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

رودري (مان سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

أوسكار بوب (مان سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

ليساندرو مارتينيز (مان يونايتد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 8.9 مليون جنيه إسترليني

ماتيوس كونها (مانشستر يونايتد) 7.9 مليون جنيه إسترليني

موريلو (نوتنجهام فورست) 5.3 مليون جنيه إسترليني

مورجان جيبس ​​وايت (نوتنجهام فورست) 7.3 مليون جنيه إسترليني





