إعلان

استغل غياب السائق.. ضبط المتهم بسرقة أتوبيس جامعة خاصة بالجيزة

كتب : صابر المحلاوي

03:53 م 27/12/2025

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت أجهزة المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، القبض على المتهم بسرقة أتوبيس تابع لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، بعد استغلاله ترك السائق الأتوبيس أمام أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر لشراء الطعام، والاستيلاء عليه والهرب.

وكان قسم الشرطة قد تلقى بلاغًا من سائق الأتوبيس، أفاد فيه باكتشافه سرقة المركبة عقب تركها أمام المطعم، وبإجراء التحريات المكثفة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أرشد عن مكان الأتوبيس المسروق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا

اقرأ أيضا


"دبح مراته وولاده وأشعل النار بوالدته".. ماذا حدث في مذبحة عائلة طوخ؟

قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن الجيزة سرقة أتوبيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة نوال الدجوي مدينة 6 أكتوبر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور