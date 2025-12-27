استغل غياب السائق.. ضبط المتهم بسرقة أتوبيس جامعة خاصة بالجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

ألقت أجهزة المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، القبض على المتهم بسرقة أتوبيس تابع لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، بعد استغلاله ترك السائق الأتوبيس أمام أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر لشراء الطعام، والاستيلاء عليه والهرب.

وكان قسم الشرطة قد تلقى بلاغًا من سائق الأتوبيس، أفاد فيه باكتشافه سرقة المركبة عقب تركها أمام المطعم، وبإجراء التحريات المكثفة، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث أرشد عن مكان الأتوبيس المسروق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

