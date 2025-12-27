رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب"

بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)

كشفت منصة"WATCHIT- واتش أت"، عن الصور صورا من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت "واتش أت"، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "لقطات حصرية من تصوير مسلسل فن الحرب حصريًا على WATCHIT في رمضان ٢٠٢٦ ".

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026 وهو بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.