رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب"

كتب : هاني صابر

03:21 م 27/12/2025
    شيري عادل في كواليس فن الحرب
    شيري عادل
    كمال أبو رية
    يوسف الشريف في كواليس فن الحرب
    يوسف الشريف

كشفت منصة"WATCHIT- واتش أت"، عن الصور صورا من كواليس تصوير مسلسل "فن الحرب" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت "واتش أت"، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "لقطات حصرية من تصوير مسلسل فن الحرب حصريًا على WATCHIT في رمضان ٢٠٢٦ ".

مسلسل "فن الحرب" ينافس في موسم دراما رمضان 2026 وهو بطولة يوسف الشريف وكمال أبو رية وشيري عادل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب.

تصوير مسلسل فن الحرب رمضان 2026 منصة واتش إت منصة Watchit

