تحديث الطقس الآن.. سحب ممطرة في طريقها للقاهرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تُظهر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وتتجه إلى القاهرة الكبرى يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أنه يستمر ظهور السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

عدد وأيام الإجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.. أبرزها المولد النبوي



