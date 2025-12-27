إعلان

تحديث الطقس الآن.. سحب ممطرة في طريقها للقاهرة

كتب : محمد نصار

03:35 م 27/12/2025

سحب ممطرة في طريقها للقاهرة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تُظهر تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري وتتجه إلى القاهرة الكبرى يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، أنه يستمر ظهور السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

