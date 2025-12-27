وزير الصحة عن "حوافز الفرق الطبية": "دراسة ضخمة" مع المالية للتحسين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الفريق الطبي يمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية في مصر، مشددًا على أن تقديم أي خدمة صحية أو رعاية طبية للمواطنين في مختلف المحافظات لن يتحقق دون جهود هؤلاء الأبطال وتضحياتهم المستمرة.

جاء ذلك خلال احتفالية "يوم الوفاء"، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بحضور عدد من قيادات الوزارة وكوادر القطاع الصحي، في إطار حرص الدولة على تقدير الجهود المخلصة والعطاء المتواصل داخل المنظومة الصحية، وتكريم جميع مكونات الفريق الطبي بمختلف تخصصاته.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دور صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، موضحًا أن الدولة سعت من خلاله لتوفير مظلة حماية وتعويضات للعاملين في القطاع الصحي، رغم إدراكها أن هذه التعويضات لا يمكن أن تعوّض فقدان الأرواح أو إصابات العمل أو حالات العجز الكلي، لكنها تمثل شكلًا من أشكال التقدير والدعم لمن يؤدون واجبهم في ظروف بالغة الصعوبة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير، أن الوزارة تعمل بالتوازي على دعم ملف التدريب والبعثات، سواء الداخلية أو الخارجية، لجميع أعضاء المهن الطبية، إلى جانب استقدام خبراء من الخارج للمشاركة في تدريب الكوادر الطبية المصرية ونقل أحدث الخبرات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء في مختلف التخصصات الطبية داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وفيما يتعلق بالحوافز المالية، أوضح "عبدالغفار"، أن "وزارة المالية تُجري حاليًا دراسات ضخمة للغاية تستهدف تحسين بعض الحوافز المرتبطة بأقسام الطوارئ، وبدلات السهر والمبيت، وغيرها من البدلات المرتبطة بطبيعة العمل داخل القطاع الصحي، على أن تظهر نتائج هذه الدراسات في القريب العاجل".

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى ملف سكن الأطباء، مشيرًا إلى أن الوزارة توليه اهتمامًا خاصًا بهدف تحسين الأحوال المعيشية للأطقم الطبية، مع الإقرار بأن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الدولة ماضية في دعم وحماية الكوادر الطبية، تقديرًا لدورهم الوطني والإنساني، وحرصًا على استدامة تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

