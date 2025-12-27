محافظ القليوبية يواصل حملته لإزالة إشغالات المحال ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، باستكمال حملة إزالة إشغالات المحال التجارية بمدينة بنها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن نفّذت المحافظة أمس الحملة في منطقة الأهرام وتم إزالة كافة التعديات هناك.

تأتي هذه الحملات استجابة فورية ومستمرة للشكاوى الواردة عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن الحملة شملت اليوم رفع كافة التعديات والبضائع والبلدورات من شارع جميل، وشارع الكوبري، وشارع فرغلي، بهدف استعادة الانضباط المروري وفتح الطرق أمام حركة المواطنين والسيارات دون أي عوائق.

وأكد المحافظ أن استمرار هذه الحملات يأتي تنفيذًا لوعوده بالاستجابة الفورية لكل ما يزعج المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدّدًا على أن العمل لن يقتصر على يوم واحد فقط، بل سيشمل كافة البؤر التي تعاني من التكدس نتيجة تعدي بعض أصحاب المحلات على حرم الطريق.

كما شدّد المهندس أيمن عطية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إصدار تعليمات صارمة للأجهزة التنفيذية بالمتابعة الدورية لمنع عودة الإشغالات إلى هذه الشوارع مرة أخرى، حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة بنها.