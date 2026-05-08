الدوري المصري

بتروجت

2 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 0
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

0 0
21:45

ساسولو

الدوري الفرنسي

لانس

0 0
21:45

نانت

سيدات مسار يقلبن الطاولة على وادي دجلة ويتوجن بكأس مصر

كتب : نهي خورشيد

07:23 م 08/05/2026 تعديل في 07:52 م

سيدات مسار

توج فريق مسار للسيدات بلقب كأس مصر للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزهن على وادي دجلة بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب رقم 1 باستاد استاد الدفاع الجوي.

وكان فريق وادي دجلة أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح مسار في قلب النتيجة خلال الشوط الثاني ويحسم لصالحه بثلاثية مقابل هدفين.

ثنائية سيدات مسار هذا الموسم

وبهذا التتويج، نجحت سيدات مسار في حسم اللقب الثاني لهن هذا الموسم، بعد تتويجهن بلقب دوري الكرة النسائية 2025-2026.

ويعد هذا اللقب الثالث في تاريخ مسار ببطولة الكأس، بعدما توج باللقب لأول مرة على حساب مركز شباب العامرية بنتيجة 2-1 في موسم 2021-2022، ثم فاز على وادي دجلة بنتيجة 4-2 في نهائي موسم 2022-2023، قبل أن يواصل تفوقه ويتوج باللقب مجدداً هذا الموسم عقب الفوز بنتيجة 3-2.

مكافآت البطولات النسائية


وفي سياق متصل، كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تخصيص جوائز مالية لبطولات الكرة النسائية، إذ يحصل بطل الدوري على 500 ألف جنيه، بينما ينال بطل كأس مصر 400 ألف جنيه مقابل 200 ألف جنيه للوصيف.

في يومه العالمي.. 8 معلومات لا تعرفها عن الحمار ستغير نظرتك له
هل ترفع شركات المحمول الأسعار لتمويل نجوم الإعلانات؟.. تنظيم الاتصالات يرد
7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
