إعادة هيكلة لسيدات الزمالك.. موسم بلا بطولات ومركز ثامن

يجري نادي الزمالك إعادة هيكلة للفريق الأول لكرة القدم النسائية، بعد إنهاء الموسم دون أي بطولة واحتلال المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري للسيدات.

ماذا قدم الزمالك في الدوري المصري للسيدات؟

أنهى فريق السيدات بنادي الزمالك الموسم الحالي بالدوري المصري للسيدات، في المركز الثامن، برصيد 43 نقطة.

وخلال الموسم الحالي تعرض الزمالك لأكبر هزيمة في تاريخه، بعد الخسارة من بالم هيلز بنتيجة 9-2، في الجولة 22 من الموسم.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من مسار بخماسية نظيفة، لينتهي موسم الأبيض دون أي بطولات.

إعادة هيكلة لسيدات الزمالك

علم مصراوي أن الزمالك سيجري إعادة هيكلة لفريق السيدات، برحيل الجهاز الفني للأبيض ومعظم اللاعبات.

واستقر الزمالك على تجديد تعاقد 7 لاعبات فقط من الفريق، مع رحيل باقي اللاعبات، وتدعيم صفوف الأبيض في الانتقالات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

