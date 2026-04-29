نجم الأهلي أسسه.. حكاية فريق مسار بعد تتويجه بلقب الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

08:00 ص 29/04/2026
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (2)
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (4)
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (5)
    طاهر محمد طاهر مع لاعبة مسار
    طاهر محمد طاهر من مباراة توت عنخ آمون مسار حاليا ووادي دجلة
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات

حقق مسار لقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثالثة في مسيرته وعلى التوالي، وقبل جولة من نهاية الموسم الحالي، بعد اكتساح اتحاد بسيون 12-0، وتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة.

حكاية تأسيس فريق مسار

لمع اسم مسار في كرة القدم النسائية منذ تأسيسه، تحت اسم توت عنخ آمون، فهو الفريق المصري الوحيد الذي فاز بالبرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في أول مشاركة لهن بالبطولة.

بداية مسار من نجم الأهلي

في عام 2019، قرر طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، تأسيس نادي توت عنخ آمون، وبدأ فريق السيدات من القسم الثاني، وفي عام 2022 صعد للدوري الممتاز.
وظلت علاقة طاهر محمد طاهر مستمرة مع فريق توت عنخ آمون، حتى نوفمبر 2022، عندما استحوذت أكاديمية "Right To Dream" المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور عليه.
ورغم بيع طاهر محمد طاهر للنادي، لكنه ظهر في أكثر من مناسبة للفريق، الذي توج بكأس مصر مرتين ولقب الدوري المصري 3 مرات.
وظهر طاهر في احتفالات لاعبات توت بأول لقب كأس مصر على حساب الأميرية، كما حضر نهائي كأس مصر الذي خسره الفريق لصالح دجلة.
وفي الذكرى 25 لتأسيس مجموعة رايت تو دريم، قبل عامين، تم الكشف عن هوية جديدة لنادي توت عنخ آمون وتغيير اسمه لنادي مسار FC.

اقرأ أيضًا:

تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ لصدام دوري الأبطال

مع أنباء رحيله.. ماذا قدم ييس توروب مع الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
بعد جدل "الطيبات".. عالم أزهري يحسم: هل أكل سيدنا النبي الدجاج والبيض؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟
أزمة متكررة.. كتب المصريين تغيب عن معرض الرباط للعام الثاني
أزمة متكررة.. كتب المصريين تغيب عن معرض الرباط للعام الثاني
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
بعد جدل نظام الطيبات.. مسئول بالزراعة: مفيش فرخة بتتباع في السوق إلا بتصريح
ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي
ضوابط استخراج وتجديد البطاقة الصحية لمستفيدي التأمين الصحي

وفاة مختار نوح.. وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
أسعار البنزين والسولار.. متى تبدأ الانخفاض؟ اضغط للتفاصيل
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"