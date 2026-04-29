حقق مسار لقب الدوري المصري للسيدات للمرة الثالثة في مسيرته وعلى التوالي، وقبل جولة من نهاية الموسم الحالي، بعد اكتساح اتحاد بسيون 12-0، وتصدر جدول الترتيب برصيد 83 نقطة.

حكاية تأسيس فريق مسار

لمع اسم مسار في كرة القدم النسائية منذ تأسيسه، تحت اسم توت عنخ آمون، فهو الفريق المصري الوحيد الذي فاز بالبرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات، في أول مشاركة لهن بالبطولة.

بداية مسار من نجم الأهلي

في عام 2019، قرر طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، تأسيس نادي توت عنخ آمون، وبدأ فريق السيدات من القسم الثاني، وفي عام 2022 صعد للدوري الممتاز.

وظلت علاقة طاهر محمد طاهر مستمرة مع فريق توت عنخ آمون، حتى نوفمبر 2022، عندما استحوذت أكاديمية "Right To Dream" المملوكة لرجل الأعمال محمد منصور عليه.

ورغم بيع طاهر محمد طاهر للنادي، لكنه ظهر في أكثر من مناسبة للفريق، الذي توج بكأس مصر مرتين ولقب الدوري المصري 3 مرات.

وظهر طاهر في احتفالات لاعبات توت بأول لقب كأس مصر على حساب الأميرية، كما حضر نهائي كأس مصر الذي خسره الفريق لصالح دجلة.

وفي الذكرى 25 لتأسيس مجموعة رايت تو دريم، قبل عامين، تم الكشف عن هوية جديدة لنادي توت عنخ آمون وتغيير اسمه لنادي مسار FC.

