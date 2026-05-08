لم يكن يتوقع جواهرجي مصري ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، أن تتحول سنوات عمله داخل محل المجوهرات بشارع العريش في منطقة الطالبية إلى صدمة ثقيلة، بعدما اكتشف فجأة اختفاء كميات ضخمة من الذهب ومبالغ مالية من داخل محله، في واقعة سرقة وُصفت بأنها من العيار الثقيل.

عامل يستولي على محل مجوهرات ويختفي بالجيزة

البداية كانت باكتشاف عجز غير طبيعي أثناء جرد محتويات المحل، ليتبين اختفاء مشغولات ذهبية تُقدَّر بنحو 12 كيلو جرام، إلى جانب 5 ملايين جنيه كانت محفوظة داخل المكان، في مشهد أربك صاحب المحل ودفعه إلى مراجعة كل تفاصيل اليوم السابق.

ومع التدقيق، لم يكن المشهد المالي وحده هو الصادم، بل اختفاء أحد العاملين بالمحل بشكل مفاجئ، دون أي إخطار أو تواصل، وهو ما فتح باب الشكوك على مصراعيه، خاصة مع عدم التوصل إليه لاحقًا.

الجواهرجي لم يتأخر، فتوجه إلى أسرة العامل في منطقة الحوامدية، على أمل معرفة مكانه أو الوصول إلى خيط يفسر ما حدث، إلا أن الرد جاء صادمًا، إذ أكدوا اختفاءه منذ عدة أيام، وأبلغوه بأنهم حرروا محضر تغيب بشأنه، ما زاد من غموض الواقعة.

وبعد محاولات في البداية داخل قسم شرطة الحوامدية، تم توجيهه إلى قسم شرطة الطالبية باعتباره جهة الاختصاص، حيث حرر محضرًا رسميًا حمل رقم 4871 لسنة 2026 جنح الطالبية، وقدم بلاغه كاملًا مدعومًا بتفاصيل الجرد وكاميرات المراقبة.

التحقيقات الأولية بدأت على الفور، وشملت تفريغ كاميرات المراقبة داخل المحل وفحص التحركات الأخيرة للعامل المختفي، بينما تبين من المعاينات أنه غادر المكان بشكل طبيعي قبل أن يختفي تمامًا عقب الواقعة مباشرة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، مع تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتتبع خط سيره، في محاولة للوصول إلى المسروقات واستعادة "شقى عمر" الجواهرجي الذي تبخر في لحظات.

