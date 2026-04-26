لحصد اللقب الأول.. فرصة أخيرة للأهلي في الدوري المصري للسيدات

تصعب موقف الفريق الأول لكرة القدم النسائية في النادي الأهلي، بالدوري المصري، مع فوز منافسه مسار بخماسية نظيفة.

مسار يتصدر الدوري المصري للسيدات

انسحب فريق الطيران من أمام مسار، بعد استقبال الهدف الخامس في أول ربع ساعة فقط من بداية المباراة، التي أقيمت مساء الجمعة في الجولة 28.

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 80 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف.

ويقترب مسار من حصد اللقب الثالث على التوالي، فيما ما زال يبحث الأهلي عن اللقب الأول في مسيرته.

ولم يكن فوز الأهلي على إنبي، بثنائية مقابل هدف، كافيا لانتزاع الصدارة، إذ يحتاج الفريق لتعثر مسار.

فرصة أخيرة للأهلي في الدوري المصري للسيدات

تتبقى جولتان فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، ويحتاج لهدية من أحد المنافسين، بتعثر مسار في الجولة المقبلة، ليدخل الثنائي الجولة الأخيرة وهما متساويان في عدد النقاط، وفي حالة فوزهما سيتم الاحتكام لفارق النقاط.

ويواجه الأهلي، وادي دجلة مودرن سبورت في آخر جولتين، بينما يستضيف مسار اتحاد بسيون ويحل ضيفا على ساك.

