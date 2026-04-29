خلال عامين فقط.. حصاد الأهلي للسيدات: لقب وحيد ووصافتان

حسم بطل الموسم اللي 2025-26 من الدوري المصري للسيدات، بتتويج فريق مسار للسيدات بلقب للمرة الثالثة على التوالي، بينما حل الأهلي وصيفا للموسم الثاني على التوالي.

احتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بعد الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 80 بفارق 4 نقاط عن وادي دجلة، مع بقاء جولة أخيرة على نهاية الموسم.

وجاء حسم مسار للقب الدوري قبل جولة من نهاية الموسم، بفارق 3 نقاط عن الأهلي، إذ في حالة خسارة الفريق في الجولة الأخيرة مع فوز الأهلي، سيتساوى الفريقان في النقاط، لكن يحسم مسار الصدارة بفضل المواجهات المباشرة.

تكوين فريق سيدات بالنادي الأهلي

في بداية الموسم الماضي، أعلن النادي الأهلي تدشين فريق لكرة القدم النسائية، بعد قرار الاتحادين الدولي والأفريقي، بضرورة وجود فريق سيدات، للحصول على الرخصة الدولية.

وفي الموسم الأول لفريق السيدات بالنادي الأهلي، حصد لقب وحيد وهو كأس مصر بعد الفوز على وادي دجلة، وهو اللقب الأول في تاريخ النادي.

حصاد فريق السيدات بالنادي الأهلي

خلال عامين منذ تأسيس فريق السيدات بالنادي الأهلي، حل وصيفا مرتين في موسمي 2024-25 و 2025-26.

وأنهى الأهلي أول موسم له في الدوري المصري للسيدات، في المركز الثاني خلف مسار الذي توج باللقب، وفي الموسم الحالي كرر الأمر نفسه.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على وادي دجلة، لكن في الموسم الحالي وضع حامل اللقب البطولة من نصف النهائي، بالهزيمة من مسار.

