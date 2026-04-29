الدوري المصري

مودرن سبورت

20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

21:00

أهلي جدة

فيفا يمنح اللاعبات الأفغانيات حق تمثيل منتخب بلادهن

كتب : هند عواد

02:39 م 29/04/2026

لاعبات منتخب أفغانستان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي، السماح للاعبات الأفغانيات من تمثيل بلادهن في المباريات الرسمية دون الرجوع للاتحاد الأفغاني.

قرار تاريخي من فيفا

وافق مجلس الفيفا على السماح للاعبات الأفغانيات - بما في ذلك عضوات فريق "الأفغانيات المتحدات" الممول والمدعوم من الفيفا - بتمثيل بلادهن في المباريات الدولية الرسمية.

وأشار بيان الفيفا إلى أن هذا القرار يمنح صلاحية إنشاء واعتماد تسجيل منتخب وطني أو منتخب تمثيلي في ظروف استثنائية يتعذر فيها على الاتحاد العضو القيام بذلك، والهدف الأسمى هو ضمان عدم استبعاد أي لاعب من كرة القدم الدولية بسبب ظروف خارجة عن إرادته، بما يتماشى مع مبادئ الفيفا الأساسية المتمثلة في العالمية والشمول وعدم التمييز.

وقال بيان فيفا: "هذه خطوة جبارة وغير مسبوقة في عالم الرياضة، لقد استمع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى هؤلاء اللاعبات كجزءٍ من مسؤوليته في حماية حق كل فتاة وامرأة في ممارسة كرة القدم وتمثيل هويتها، ومن خلال تمكين النساء الأفغانيات من تمثيل بلادهن في المباريات الرسمية، فإننا نحول المبادئ إلى واقع. يفخر الفيفا بقيادة هذه المبادرة التاريخية والوقوف إلى جانب هؤلاء اللاعبات الشجاعات داخل الملعب وخارجه."

لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
بعد اختفاء "التوست البني" من الأسواق.. ماذا يأكل مرضى السكري؟
قرار حكومي جديد بشأن العمل عن بُعد
الكشف بـ 150 جنيها.. سقوط منتحل صفة طبيب تغذية في كفر الشيخ - صور
أزمة مفاجئة في حمام السباحة.. تحرك عاجل من وزير الرياضة تجاه طفل المعلمين
