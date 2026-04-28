مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

0 0
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إعلان

للمرة الثالثة على التوالي.. مسار بطلا للدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

07:22 م 28/04/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (4)
  • عرض 5 صورة
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (5)
  • عرض 5 صورة
    احتفال مسار بلقب الدوري المصري للسيدات (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج مسار بلقب الدوري المصري للسيدات، للموسم الثالث على التوالي، بعد اكتساح اتحاد بسيون بنتيجة 12-0 "دستة أهداف"، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

مسار يكتسح اتحاد بسيون

اكتسح مسار بقيادة مدربه عبد الرحمن عايد اتحاد بسيون، بنتيجة 12-0، في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد مسار إلى النقطة 83 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات.

مسار بطل الدوري المصري للسيدات

توج مسار بالدوري المصري للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، إذ أصبحت الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات، تحصيل حاصل.

ويحل مسار ضيفا على ساك، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات، ويواجه الأهلي مودرن سبورت، وفي حالة هزيمة مسار وفوز الأهلي، سيتساوى الثنائي في النقاط، ومن ثم سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح مسار، الذي فاز في الدور الأول بنتيجة 3-2، وتعادل في مباراة الدور الثاني 2-2.

اقرأ أيضًا:

"لم أتوقع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي بثلاثية في الدوري

إدارة بيراميدز تكافئ اللاعبين بعد ثلاثية الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مسار الدوري المصري للسيدات الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لنهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"أسطول الظلام".. هل استطاعت إيران تصدير نفطها رغم الحصار الأمريكي؟
مصراوى TV

أمريكا تدرس مقترحًا إيرانيًا يفتح مضيق هرمز.. بشرط
شئون عربية و دولية

جومانا مراد بإطلالة غير تقليدية.. كيف نسقتها؟
الموضة

حقيقة عودة لميس الحديدي وعمرو أديب.. مصادر تحسم الجدل
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"