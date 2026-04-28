للمرة الثالثة على التوالي.. مسار بطلا للدوري المصري للسيدات

توج مسار بلقب الدوري المصري للسيدات، للموسم الثالث على التوالي، بعد اكتساح اتحاد بسيون بنتيجة 12-0 "دستة أهداف"، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة قبل الأخيرة من الموسم.

مسار يكتسح اتحاد بسيون

اكتسح مسار بقيادة مدربه عبد الرحمن عايد اتحاد بسيون، بنتيجة 12-0، في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيد مسار إلى النقطة 83 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات.

مسار بطل الدوري المصري للسيدات

توج مسار بالدوري المصري للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، إذ أصبحت الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات، تحصيل حاصل.

ويحل مسار ضيفا على ساك، في الجولة الأخيرة من الدوري المصري للسيدات، ويواجه الأهلي مودرن سبورت، وفي حالة هزيمة مسار وفوز الأهلي، سيتساوى الثنائي في النقاط، ومن ثم سيتم اللجوء للمواجهات المباشرة، والتي تصب في صالح مسار، الذي فاز في الدور الأول بنتيجة 3-2، وتعادل في مباراة الدور الثاني 2-2.

"لم أتوقع".. مدرب بيراميدز يتحدث عن الفوز على الأهلي بثلاثية في الدوري



إدارة بيراميدز تكافئ اللاعبين بعد ثلاثية الأهلي



