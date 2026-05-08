الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

ساسولو

الدوري الألماني

بروسيا دورتموند

- -
21:30

آ. فرانكفورت

نهائي كأس مصر للسيدات.. دجلة للثأر ومسار يبحث عن الثنائية

كتب : هند عواد

01:15 م 08/05/2026
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
    مباراة دجلة ومسار للسيدات
    وادي دجلة ومسار في السوبر المصري للسيدات
    فوز سيدات وادي دجلة بالسوبر المصري على حساب مسار توت عنخ آمون سابقا
    أميرة وحبيبة أشرف وبسكوتة وسارة لاعبات وادي دجلة

يستعد فريقا مسار ووادي دجلة، لخوض نهائي كأس مصر للسيدات مساء اليوم، وذلك في لقاء تكرر قبل عامين بنفس الدور.

موعد مباراة وادي دجلة ومسار

تقام مباراة وادي دجلة ومسار، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات نهائي كأس مصر للسيدات.

وتأهل مسار إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، بينما تأهل وادي دجلة بعد الفوز على الأهلي بنفس النتيجة.

نهائي مكرر بين مسار ودجلة

سبق والتقى وادي دجلة ومسار في نهائي كأس مصر للسيدات، وبالتحديد في نسخة 2023-24، عندما فاز مسار بنتيجة 4-1.

ويسعى دجلة للثأر من مسار بعد تلك الهزيمة، إذ وصل الفريق لنهائي النسخة الماضية، وخسرها بالهزيمة من الأهلي 1-0.

ويدخل مسار المباراة بحثا عن الثنائية المحلية، بعد الفوز بالدوري المصري للسيدات، للمرة الثالثة على التوالي.

حكام مباراة مسار ودجلة

أعلنت لجنة بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكمات نهائي كأس مصر للسيدات، وتدير شاهندا المغربي المباراة تحكيميا، ويعاونها مي حسن ونادين محمد مساعدتين وآية عنتر حكمة رابعة.

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

نبيلة عبيد: حاولت زيارة هاني شاكر بباريس وزوجته قالتلي هتيجي تشوفي إيه
جدران بهتيم الصامتة.. هل أنهى حبل المشنقة حياة الضحية أم هناك يد أخرى؟
حتى 1.24 جنيه.. سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

