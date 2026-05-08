نهائي كأس مصر للسيدات.. دجلة للثأر ومسار يبحث عن الثنائية

قبل أمم أفريقيا.. منتخب مصر للكرة النسائية يحقق فوزاً ثانياً على السعودية

يستعد فريقا مسار ووادي دجلة، لخوض نهائي كأس مصر للسيدات مساء اليوم، وذلك في لقاء تكرر قبل عامين بنفس الدور.

موعد مباراة وادي دجلة ومسار

تقام مباراة وادي دجلة ومسار، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار منافسات نهائي كأس مصر للسيدات.

وتأهل مسار إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، بينما تأهل وادي دجلة بعد الفوز على الأهلي بنفس النتيجة.

نهائي مكرر بين مسار ودجلة

سبق والتقى وادي دجلة ومسار في نهائي كأس مصر للسيدات، وبالتحديد في نسخة 2023-24، عندما فاز مسار بنتيجة 4-1.

ويسعى دجلة للثأر من مسار بعد تلك الهزيمة، إذ وصل الفريق لنهائي النسخة الماضية، وخسرها بالهزيمة من الأهلي 1-0.

ويدخل مسار المباراة بحثا عن الثنائية المحلية، بعد الفوز بالدوري المصري للسيدات، للمرة الثالثة على التوالي.

حكام مباراة مسار ودجلة

أعلنت لجنة بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم حكمات نهائي كأس مصر للسيدات، وتدير شاهندا المغربي المباراة تحكيميا، ويعاونها مي حسن ونادين محمد مساعدتين وآية عنتر حكمة رابعة.

