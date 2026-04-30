صفر بطولات وأكبر هزيمة في تاريخه.. حصاد موسم فريق السيدات بالزمالك

تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك خلال الموسم الحالي، إذ تراجع الفريق للمركز التاسع، قبل جولة من نهاية الموسم.

حصاد الزمالك في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات

أصبح أقصى مركز يمكن أن يحتله الزمالك في الدوري المصري للسيدات الموسم الحالي، المركز الثامن، إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 40 نقطة، وفي حالة الفوز في المباراة المقبلة سيصل للنقطة 43 خلف المقاولون صاحب المركز السابع الذي حصد 44 نقطة.

وخلال الموسم الحالي تعرض الزمالك لأكبر هزيمة في تاريخه، بعد الخسارة من بالم هيلز بنتيجة 9-2، في الجولة 22 من الموسم.

وودع فريق الزمالك بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي، بعد الهزيمة من مسار بخماسية نظيفة، لينتهي موسم الأبيض دون أي بطولات.

وأنهى فريق السيدات بنادي الزمالك الموسم الماضي، في المربع الذهبي بالدوري المصري، بعدما حصد المركز الرابع بـ56 نقطة، بعدما فاز في 18 مباراة وخسر 5 مباريات فقط.

ومقارنة بالموسم السابق، لم يحقق الزمالك الفوز سوى في 12 مباراة فقط وخسر 13 لقاء وتعادل في 4 مواجهات، مع بقاء جولة أخيرة.

