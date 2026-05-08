ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي يوم يبقى كويس ويوم يغيب عن الوعي وبدعيله

كتب : منى الموجي

05:10 م 08/05/2026 تعديل في 05:50 م
    الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة
    الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة
    عبدالرحمن أبو زهرة
    الفنان عبدالرحمن أبو زهرة
    عبدالرحمن ابو زهرة
    الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة (2)
    عبدالرحمن أبو زهرة
    الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة (1)

كشفت مي أبو زهرة، ابنة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة خلال إحدى حلقات بودكاست افتح قلبك الذي تقدم حلقاته على قناتها بموقع يوتيوب، عن تطورات الحالة الصحية الخاصة بوالدها والذي يتواجد حاليا في أحد المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة وضعه.

وقالت مي في بداية الفيديو "والدي مختلف عن الصورة اللي بتشوفوها في التليفزيون، كان هادي ومش بيوجهنا بشكل مباشر، دايما كان يسيبنا براحتنا ونختار اللي احنا عايزينه، مش هقدر أنكر إن اختياراتنا ماكانتش أحسن حاجة، لكن كلها أقدار".

وتابعت "بابا بيضحك ويهزر لكن كان عصبي جدا، بس أنا عرفت أحتويه من وأنا صغيرة وأهزر معاه، وكان دايما يقولي أنا بحبك اكتر من إخواتك، بابا حبيب قلبي بعرف أخرجه من المود بتاعه، وأبعد في وقت عصبيته وعندما يهدأ، ويشعر بخطأه يصالحنا ويطبطب علينا لدرجة أنه يعتذر".

وعن حالة والدها الصحية، قالت "بدعيله إن ربنا يكرمه ويخفف عنه، هو يوم يبقى كويس ويفوق ويكلمنا أقوله أيوة يا حبيبي، يقولي أيوة يا روحي، ويوم يغيب عن الوعي تماما ومش بيبقى معانا في الدنيا دي، بدعيله يا رب يختار له الخير ويهون عليه ويخفف عليه".

وأضاف "اكتر حاجة بتسعدني لما بقول اسمه والناس تقولي بنحبه ده شبه عمي أو بابايا، حب الناس ليه بسبب أعماله وبيتقال عليه ده ممثل محترم ومحدش سمع عنه في حياته كلها قصص وروايات، وكان بيحب والدتي الله يرحمها، وفي آخر أيامها كان بيراعيها ويحميها ويخلي باله من أكلها ويعمل كل ده بصدر رحب، كان مخلص ليها طول عمره، وبيقولها إنه بيحبها لآخر وقت في حياتها".

وفي تصريح سابق لـ"مصراوي"، كان أحمد نجل عبدالرحمن أبو زهرة كشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده، قائلاً: "الوالد للأسف حالته الصحية لم تتحسن بعد، وما زال تحت الملاحظة الدقيقة في العناية المركزة، ونسأل الله له الشفاء.. أقول مجددًا لكل جمهوره ومحبيه، أرجوكم استمروا في الدعاء له، فنحن في حاجة شديدة لدعواتكم".

بودكاست افتح قلبك مي أبو زهرة عبدالرحمن أبو زهرة

كسر خط مياه رئيسي.. تحرك عاجل لـ 3 جهات في الإسكندرية - صور
طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة
رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
كيف تحركت أسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي خلال الأسبوع؟
