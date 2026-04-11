قبل 3 جولات من نهاية الموسم.. أول الهابطين من الدوري المصري للسيدات

كتب : هند عواد

08:00 ص 11/04/2026

سيدات الأهلي والطيران 3

حسم أول الهابطين للقسم الثاني بالدوري المصري للسيدات 2025-2026، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الحالي.

3 جولات على نهاية الموسم من الدوري المصري للسيدات

تفصلنا 3 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات 2025-2026، وهذه الجولات هي: الجولة 28 تقام يومي الخميس والجمعة 23 و24 أبريل الحالي، الجولة 29 تقام يوم الثلاثاء 28 أبريل والجولة 30 والأخيرة تقام يوم الأحد 3 مايو.

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 77 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي والوصيف و4 نقاط عن دجلة.

هبوط الطيران للقسم الثاني بالدوري المصري للسيدات

مع هزيمة نادي الطيران من زد، بنتيجة 8-0، في الجولة الماضية، حسم بشكل رسمي هبوط الفريق للقسم الثاني، إذ يحتل المركز الـ16 والأخير بنقطتين فقط، من تعادلين و 25 هزيمة، وفي حالة فوزه في المباريات المتبقية سيرتفع رصيده للنقطة 11، ليحتل المركز قبل الأخيرة، بالتالي سيهبط الفريق في جميع الحالات.

اقرأ أيضًا:

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

آخرهم أردني.. لاعبون رفضوا مواجهة منافسين إسرائيليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مسار الدوري المصري للسيدات الأهلي الطيران

فيديو قد يعجبك



حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
حوادث وقضايا

حكاية عريس البراجيل أنهى حياة طفلة برصاصة خلال حفل زفافه
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا
أخبار المحافظات

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا على مسرح دولبي في أمريكا 6 يونيو المقبل
زووم

محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا على مسرح دولبي في أمريكا 6 يونيو المقبل
"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
شئون عربية و دولية

"كارثة داخل قرية".. ضبط 3 قُصَّر لاتهامهم بالاعتداء على طفل في المنوفية
انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
زووم

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

أخبار

المزيد

إعلان

على خطى موديز.. ستاندرد آند بورز تبقي على تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة
42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي