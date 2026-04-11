قبل 3 جولات من نهاية الموسم.. أول الهابطين من الدوري المصري للسيدات
كتب : هند عواد
سيدات الأهلي والطيران 3
حسم أول الهابطين للقسم الثاني بالدوري المصري للسيدات 2025-2026، قبل 3 جولات من نهاية الموسم الحالي.
3 جولات على نهاية الموسم من الدوري المصري للسيدات
تفصلنا 3 جولات على نهاية الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات 2025-2026، وهذه الجولات هي: الجولة 28 تقام يومي الخميس والجمعة 23 و24 أبريل الحالي، الجولة 29 تقام يوم الثلاثاء 28 أبريل والجولة 30 والأخيرة تقام يوم الأحد 3 مايو.
ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 77 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي والوصيف و4 نقاط عن دجلة.
هبوط الطيران للقسم الثاني بالدوري المصري للسيدات
مع هزيمة نادي الطيران من زد، بنتيجة 8-0، في الجولة الماضية، حسم بشكل رسمي هبوط الفريق للقسم الثاني، إذ يحتل المركز الـ16 والأخير بنقطتين فقط، من تعادلين و 25 هزيمة، وفي حالة فوزه في المباريات المتبقية سيرتفع رصيده للنقطة 11، ليحتل المركز قبل الأخيرة، بالتالي سيهبط الفريق في جميع الحالات.
