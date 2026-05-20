الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

كاميرا مخفية داخل غرف الملابس.. فضيحة تنهي مسيرة مدرب تشيكي

كتب : هند عواد

01:54 ص 20/05/2026

المدرب التشيكي بيتر فلاخوفيسكي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فرض حظر مدى الحياة على المدرب التشيكي بيتر فلاخوفيسكي، بعد استخدامه كاميرا مخفية لتصوير لاعباته سرًا داخل غرف تبديل الملابس.

مدرب يصور اللاعبات سرا

وفقا لصحيفة "الجارديان"، أدين فلاخوفيسكي في مايو 2025، بتصوير 14 لاعبة في نادي سلوفاسكو على مدار أربع سنوات.
وتمت إدانته دون جلسة علنية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى حظر تدريبي محلي لمدة خمس سنوات، ما دفع اتحاد لاعبات كرة القدم في التشيك للمطالبة بتوسيع العقوبة.

الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا مدى الحياة على مدرب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد تحقيق أجرته لجنة الرقابة والأخلاقيات والانضباط، فرض حظر مدى الحياة عليه، كما أرسل خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب تعميم العقوبة عالميًا.
وكان فلاخوفيسكي، الذي عُثر بحوزته أيضًا على مواد تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، درّب منتخب التشيك للناشئات تحت 19 عامً، وكانت أصغر ضحاياه في نادي سلوفاسكو تبلغ 17 عامًا.

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟
