فاز منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً على في غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن إياب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

وجاءت ثلاثية منتخب مصر بتوقيع كلًا من حبيبة عصام التي افتتحت التسجيل، ثم فرح المهدي التي أحرزت الهدف الثاني، قبل أن تختتم حبيبة بكتاش المباراة بهدف رائع في الدقيقة 90.

التشكيل الأساسي

وبدأ المنتخب اللقاء بتشكيل ضم:

في مركز حراسة المرمى: كنزي مجدي

خط الدفاع: فرحة الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف، جنة أحمد

خط الوسط: منة عزت، رودينا عبد الرسول، فاطمة مصطفى

في خط الهجوم: فرح المهدي، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام

يذكر أن المنتخب المصري للشابات قد خسر مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، لكنه نجح في قلب الطاولة خلال لقاء العودة ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بمجموع المباراتين.