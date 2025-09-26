مباريات الأمس
آنسات مصر يعبرن غينيا الاستوائية ويتأهلن للمرحلة التالية من تصفيات كأس العالم 2026

كتب ـ نهى خورشيد:

07:13 م 26/09/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للشابات 2 (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشابات وغينيا (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للشابات 5 (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للشابات 4 (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة منتخب مصر للشابات وغينيا 1
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للشابات 1 (1)
  • عرض 9 صورة
    الجهاز الفني منتخب مصر للشابات (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر للشابات 3 (1)

فاز منتخب مصر للشابات تحت 20 عاماً على في غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن إياب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

وجاءت ثلاثية منتخب مصر بتوقيع كلًا من حبيبة عصام التي افتتحت التسجيل، ثم فرح المهدي التي أحرزت الهدف الثاني، قبل أن تختتم حبيبة بكتاش المباراة بهدف رائع في الدقيقة 90.

التشكيل الأساسي

وبدأ المنتخب اللقاء بتشكيل ضم:

في مركز حراسة المرمى: كنزي مجدي

خط الدفاع: فرحة الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف، جنة أحمد

خط الوسط: منة عزت، رودينا عبد الرسول، فاطمة مصطفى

في خط الهجوم: فرح المهدي، حبيبة بكتاش، حبيبة عصام

يذكر أن المنتخب المصري للشابات قد خسر مباراة الذهاب خارج الديار بهدف نظيف، لكنه نجح في قلب الطاولة خلال لقاء العودة ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بمجموع المباراتين.

مباراة منتخب مصر للشابات وغينيا منتخب مصر للشابات كأس العالم 2026 غينيا الأستوائية التصفيات الإفريقية

