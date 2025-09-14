أول مصرية تسجل في أوروبا للسيدات: أحلم باللعب في الأهلي

ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أو

كتب - نهى خورشيد

أعربت ليلى البحيري، لاعبة نورشيلاند الدنماركي، عن رغبتها القوية في ارتداء قميص النادي الأهلي للسيدات مستقبلاً.

وقالت البحيري في تصريحات تلفزيونية: "أحلم باللعب في فريق الأهلي للسيدات، وأنا أنتمي للأهلي منذ الصغر".

وتطرقت البحيري للحديث عن قدوتها الكروية، موضحة: "مثلي الأعلى محمد صلاح، وأنا ألعب في مركز المهاجم مثله، وأتمنى أن أصبح مثله".

وأضافت: "محمد صلاح جعل المصريين معروفين في أوروبا، وهو السبب فيما وصل إليه أي محترف مصري".

وعن بدايتها في الملاعب المصرية قبل الاحتراف، قالت: "كنت ألعب في وادي دجلة والجونة بمصر قبل الانتقال إلى أوروبا، وما زال عمري 21 عامًا فقط، ولدي طموحات كبيرة للغاية"