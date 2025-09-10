كتبت-هند عواد:

“لُقبت بمارادونا وجمعت بين لعب كرة السلة والهندسة”.. خطفت علياء خالد، صاحبة الـ23 عامًا، لاعبة هليوبوليس، الأنظار خلال البطولة العربية لكرة السلة التي أُقيمت في مصر الشهر الماضي.

رغم تألقها في كرة السلة، لم تكن بداية علياء في نفس اللعبة، فقد اختارت كرة القدم في البداية، إلا أن عدم وجود فرق نسائية قادها إلى كرة السلة. وقالت في حوار خاص لمصراوي: “مدرب الباسكت قال لي: تعالي العبي باسكت، هتلعبي ماتشات وكده”.

وكان نفس المدرب الذي اقترح عليها لعب كرة السلة بدلًا من القدم سببًا في إطلاق لقب “مارادونا” عليها، بسبب سرعتها وقِصر قامتها.

امتلكت علياء خالد تجربة احتراف في إنجلترا، إلا أن رغبتها في أن تكون قريبة من عائلتها دفعتها للعودة من جديد إلى مصر. وتروي تفاصيل الأمر: “استفدت كثيرًا من الاحتراف، وعرفت يعني إيه تكوني لاعبة محترفة في التصرّف وفي التمرين، وفي كل حاجة”.

وأضافت: “رجعت مصر علشان أكون جنب عيلتي، دورهم كبير قوي في حياتي، ووجودهم في الماتشات وتشجيعهم بيفرق معايا جدًا، لكنها تجربة أتمنى تكرارها”.

وكان الفوز بالبطولة العربية مع منتخب مصر اللحظة الأهم في مسيرتها، قائلة: “إنك تكسب مع المنتخب مش زي ما تكسب في أي حتة تانية. أنا كسبت في إنجلترا، بس مع المنتخب وإنت لابس تيشيرت مصر، الإحساس مفيش زيه”.

ولم تتمالك نفسها من السعادة في المباراة الأولى لها مع منتخب مصر، وتقول عن تلك اللحظة: “أول ماتش كان إحساس من السعادة، وإننا عايزين نكسب، ونكسب كتير كمان، ونبيّن قد إيه إحنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت”.

وأضافت: “نفسي ننافس ونكسب، بس أكتر من كده نفسي نخلق بيئة تشجّع اللاعبات وتدعمهم، ونكون مؤسسين لمنظومة مش معتمدة على لاعبة أو اتنين بس”.

ولم يمنعها شغفها بكرة السلة والاحتراف من استكمال دراستها، فتخرّجت علياء خالد في قسم هندسة ميكانيكا – تخصص سيارات، وترى أن الرياضة والدراسة يكملان بعضهما البعض، ويوجد شبه كبير بينهما.